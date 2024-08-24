Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 пфеннига 1863 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,9 - 3,4 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1863
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1863 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (1)
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