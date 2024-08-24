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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 пфеннига 1863 года B (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1863 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 пфеннига 1863 года B - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,9 - 3,4 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1863
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1863 года со знаком B. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1863 B на аукционе Russiancoin - November 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

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