Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1852 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1852
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1852 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2600 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
Сохранность
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- WAG (4)
Продавец V. GADOURY
Дата 1 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nihon
Дата 9 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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