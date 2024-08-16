Талер 1852 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1852 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2600 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

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