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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1852 года F "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - Талер 1852 года F "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - Талер 1852 года F "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал Талер
  • Год 1852
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1852 года "Горный" со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2600 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (5)
  • Felzmann (1)
  • Frühwald (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (8)
  • Nihon (1)
  • Rauch (1)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (4)
Саксония-Альбертина Талер 1852 F "Горный" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
644 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1852 F "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1852 F "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1852 F "Горный" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1852 F "Горный" на аукционе V. GADOURY - September 1, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 1 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F "Горный" на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1852 F "Горный" на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F "Горный" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F "Горный" на аукционе Nihon - December 9, 2018
Продавец Nihon
Дата 9 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F "Горный" на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F "Горный" на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1852 F "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F "Горный" на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F "Горный" на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F "Горный" на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1852 F "Горный" на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1852 F "Горный" на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1852 F "Горный" на аукционе Künker - March 16, 2016
Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1852 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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