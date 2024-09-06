Талер 1849 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1849 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32933 проданному на аукционе Heritage Auctions за 528 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.

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