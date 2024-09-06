Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1849 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал Талер
- Год 1849
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1849 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32933 проданному на аукционе Heritage Auctions за 528 USD. Торги состоялись 20 апреля 2018.
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Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
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Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
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Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность XF
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Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
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Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
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