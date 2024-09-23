1 новый грош 1852 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 новый грош 1852 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1238 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 50 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2019.

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