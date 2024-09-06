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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 новых гроша 1852 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 2 новых гроша 1852 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 2 новых гроша 1852 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 3,118 гр
  • Чистого серебра (0,0313 oz) 0,9728 гр
  • Диаметр 21,1 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 2 новых гроша
  • Год 1852
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1852 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2016.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1852 F на аукционе Monnaies d'Antan - November 28, 2020
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 28 ноября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1852 F на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2019
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1852 F на аукционе Höhn - April 14, 2018
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1852 F на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1852 F на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 новых гроша 1852 F на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 новых гроша 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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