2 новых гроша 1852 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 новых гроша 1852 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 434 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2016.

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