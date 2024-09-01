1/3 талера 1852 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1852 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2715 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 500 EUR. Торги состоялись 12 октября 2017.

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