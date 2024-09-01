Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/3 талера 1852 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 1/3 талера 1852 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 1/3 талера 1852 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,666)
  • Вес 8,352 гр
  • Чистого серебра (0,1788 oz) 5,5624 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1852
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1852 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2715 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 500 EUR. Торги состоялись 12 октября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (3)
  • Höhn (6)
  • Künker (1)
  • Nihon (1)
  • Russiancoin (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (6)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность F
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1852 F на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1852 F на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1852 F на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1852 F на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1852 F на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1852 F на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1852 F на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1852 F на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1852 F на аукционе Nihon - May 19, 2019
Продавец Nihon
Дата 19 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1852 F на аукционе Russiancoin - January 11, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1852 F на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1852 F на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1852 F на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1852 F на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1852 F на аукционе Höhn - October 27, 2016
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1852 F на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1852 F на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1852 F на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1852 F на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1852 F на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Фридриха Августа II Монеты Саксония-Альбертина 1852 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских серебряные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом 1/3 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск