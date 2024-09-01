Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/3 талера 1852 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,666)
- Вес 8,352 гр
- Чистого серебра (0,1788 oz) 5,5624 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август II
- Номинал 1/3 талера
- Год 1852
- Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1852 года со знаком F. Это серебряная монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2715 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 500 EUR. Торги состоялись 12 октября 2017.
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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