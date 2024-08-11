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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

5 талеров 1849 года F (Саксония-Альбертина, Фридрих Август II)

Аверс монеты - 5 талеров 1849 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II Реверс монеты - 5 талеров 1849 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август II
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1849
  • Правитель Фридрих Август II (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1849 года со знаком F. Это золотая монета периода Фридриха Августа II отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5250 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Baldwin's (1)
  • Künker (3)
  • Schweizerischer Bankverein (1)
  • Sonntag (1)
Саксония-Альбертина 5 талеров 1849 F на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
3952 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Саксония-Альбертина 5 талеров 1849 F на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
5449 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Саксония-Альбертина 5 талеров 1849 F на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1849 F на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1849 F на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 5 талеров 1849 F на аукционе Schweizerischer Bankverein - April 29, 1974
Саксония-Альбертина 5 талеров 1849 F на аукционе Schweizerischer Bankverein - April 29, 1974
Продавец Schweizerischer Bankverein
Дата 29 апреля 1974
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1849 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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