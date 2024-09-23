1/6 талера 1806 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1806 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 800 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2021.

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