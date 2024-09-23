Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1806 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,541)
- Вес 5,397 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9198 гр
- Диаметр 26,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1/6 талера
- Год 1806
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1806 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 800 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2021.
Сохранность
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Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
924 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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