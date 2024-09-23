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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1806 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/6 талера 1806 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/6 талера 1806 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,397 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9198 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1806
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1806 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 902 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 800 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1806 S.G.H. на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
429 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1806 S.G.H. на аукционе Frankfurter - November 5, 2021
Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
924 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1806 S.G.H. на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1806 S.G.H. на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1806 S.G.H. на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1806 S.G.H. на аукционе Heritage - September 12, 2017
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1806 S.G.H. на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS64 NGC
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1806 S.G.H. на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1806 S.G.H. на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1806 S.G.H. на аукционе SINCONA - October 15, 2015
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1806 S.G.H. на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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