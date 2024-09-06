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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/24 талера 1822 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/24 талера 1822 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/24 талера 1822 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,368)
  • Вес 1,986 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1822
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/24 талера 1822 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 950 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 60 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • WAG (2)
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1822 I.G.S. на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1822 I.G.S. на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1822 I.G.S. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1822 I.G.S. на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1822 I.G.S. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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