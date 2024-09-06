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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/12 талера 1822 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/12 талера 1822 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/12 талера 1822 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Münzen & Medaillen GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1822
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1822 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2222 проданному на аукционе SINCONA AG за 800 CHF. Торги состоялись 19 мая 2015.

Сохранность
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  • Rauch (1)
  • Russiancoin (2)
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  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1822 I.G.S. на аукционе Russiancoin - August 17, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1822 I.G.S. на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1822 I.G.S. на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1822 I.G.S. на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1822 I.G.S. на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1822 I.G.S. на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1822 I.G.S. на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1822 I.G.S. на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1822 I.G.S. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1822 I.G.S. на аукционе Rauch - December 12, 2014
Продавец Rauch
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1822 I.G.S. на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1822 I.G.S. на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1822 I.G.S. на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1822 I.G.S. на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 22, 2012
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность UNC
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1822 I.G.S. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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