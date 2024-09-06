Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/12 талера 1822 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Münzen & Medaillen GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,341 гр
- Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1/12 талера
- Год 1822
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1822 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2222 проданному на аукционе SINCONA AG за 800 CHF. Торги состоялись 19 мая 2015.
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Продавец Russiancoin
Дата 17 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 12 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 22 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/12 талера 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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