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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Пробная 1/3 талера 1806 года K (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Пробная 1/3 талера 1806 года K - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Пробная 1/3 талера 1806 года K - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7,016 гр
  • Чистого серебра (0,1879 oz) 5,8443 гр
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1806
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробная 1/3 талера 1806 года со знаком K. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
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  • HIRSCH (1)
  • Künker (4)
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1806 K (Пробная) на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
3737 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1806 K (Пробная) на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
6219 $
Цена в валюте аукциона 5250 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1806 K (Пробная) на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1806 K (Пробная) на аукционе HIRSCH - February 13, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1806 K (Пробная) на аукционе Künker - October 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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