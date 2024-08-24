Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Пробная 1/3 талера 1806 года K (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7,016 гр
- Чистого серебра (0,1879 oz) 5,8443 гр
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1/3 талера
- Год 1806
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробная 1/3 талера 1806 года со знаком K. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
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Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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