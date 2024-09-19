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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1834 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Талер 1834 года G "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Талер 1834 года G "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Талер
  • Год 1834
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1834 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3122 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.

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Саксония-Альбертина Талер 1834 G "Горный" на аукционе Karamitsos - June 9, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 126 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1834 G "Горный" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1834 G "Горный" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1834 G "Горный" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1834 G "Горный" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1834 G "Горный" на аукционе Felzmann - March 4, 2020
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1834 G "Горный" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 8, 2019
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1834 G "Горный" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1834 G "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1834 G "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1834 G "Горный" на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1834 G "Горный" на аукционе Künker - October 11, 2012
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1834 G "Горный" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1834 G "Горный" на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1834 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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