Талер 1834 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1834 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3122 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.

Сохранность AU (4) XF (7) VF (3) Сохранность (слабы) AU55 (1) Сервис NGC (1)