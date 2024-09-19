Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1834 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Талер
- Год 1834
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1834 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3122 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 23 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Felzmann (2)
- Goudwisselkantoor veilingen (1)
- Grün (2)
- Karamitsos (1)
- Künker (5)
- Sonntag (1)
- WAG (1)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 4 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Талер 1834 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск