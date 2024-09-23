Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1833 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Талер
- Год 1833
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1833 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 858 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.
Сохранность
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- Reinhard Fischer (1)
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
268 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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