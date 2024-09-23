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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1833 года G "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Талер 1833 года G "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Талер 1833 года G "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Талер
  • Год 1833
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1833 года "Горный" со знаком G. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 858 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Künker (2)
  • London Coin Galleries (1)
  • Reinhard Fischer (1)
Саксония-Альбертина Талер 1833 G "Горный" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
2567 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1833 G "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
268 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1833 G "Горный" на аукционе London Coin Galleries - November 1, 2016
Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1833 G "Горный" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1833 G "Горный" на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1833 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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