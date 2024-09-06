Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1833 года G (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Талер
- Год 1833
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1833 года со знаком G. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1477 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 11 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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