Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1833 года G (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Талер 1833 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Талер 1833 года G - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Талер
  • Год 1833
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1833 года со знаком G. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1477 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (2)
  • Busso Peus (3)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • CoinsNB (1)
  • Frühwald (1)
  • Gärtner (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
  • Heritage (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (9)
  • Jean ELSEN (1)
  • Katz (1)
  • Künker (4)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rauch (3)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Rhenumis (1)
  • Sonntag (2)
  • Spink (1)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (2)
  • WAG (2)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 540 PLN
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 76 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе Gärtner - February 15, 2022
Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе Busso Peus - January 18, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 18 января 2020
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе Spink - December 11, 2019
Продавец Spink
Дата 11 декабря 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе Heritage - March 24, 2019
Саксония-Альбертина Талер 1833 G на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Антона Монеты Саксония-Альбертина 1833 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских серебряные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск