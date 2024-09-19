Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
5 талеров 1834 года G (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 5 талеров
- Год 1834
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1834 года со знаком G. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5225 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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Продавец Hess Divo
Дата 31 мая 2017
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
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Продавец Hess Divo
Дата 22 мая 2015
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