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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Монеты Саксен-Веймар-Эйзенах 1848 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1848 A
Средняя цена 960 $
Продажи
0 54
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