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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

2 талера 1848 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 2 талера 1848 года A - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих Реверс монеты - 2 талера 1848 года A - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 2 талера
  • Год 1848
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 талера 1848 года со знаком A. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3466 проданному на аукционе Auction World за 250000 JPY. Торги состоялись 18 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
  • Westfälische (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1848 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
644 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1848 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
863 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1848 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1848 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1848 A на аукционе Heritage - April 2, 2023
Продавец Heritage
Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1848 A на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1848 A на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1848 A на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1848 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1848 A на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1848 A на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1848 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1848 A на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1848 A на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1848 A на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1848 A на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1848 A на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1848 A на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1848 A на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1848 A на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1848 A на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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