2 талера 1848 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 талера 1848 года со знаком A. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3466 проданному на аукционе Auction World за 250000 JPY. Торги состоялись 18 апреля 2020.

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