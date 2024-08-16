Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
2 талера 1848 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Фридрих
- Номинал 2 талера
- Год 1848
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 талера 1848 года со знаком A. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3466 проданному на аукционе Auction World за 250000 JPY. Торги состоялись 18 апреля 2020.
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Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 2 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
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Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU
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Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
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Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
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Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS63 PCGS
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Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2019
Сохранность XF
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Где продать?
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