Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Талер 1815 года "DEM VATERLANDE" (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)

Аверс монеты - Талер 1815 года "DEM VATERLANDE" - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август Реверс монеты - Талер 1815 года "DEM VATERLANDE" - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 30,9 гр
  • Чистого серебра (0,8276 oz) 25,7397 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Август
  • Номинал Талер
  • Год 1815
  • Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты Талер 1815 года "DEM VATERLANDE". Это серебряная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 911 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2250 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • Aurea (1)
  • Busso Peus (4)
  • Cayón (1)
  • Chaponnière & Hess-Divo (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gärtner (1)
  • Goldberg (1)
  • Grün (11)
  • Höhn (9)
  • Katz (1)
  • Künker (37)
  • M&M Basel (1)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Münzen & Medaillen (4)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Rhenumis (1)
  • Sedwick (1)
  • SINCONA (2)
  • Sonntag (3)
  • Teutoburger (8)
  • UBS (1)
  • WAG (3)
  • Westfälische (4)
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1815 "DEM VATERLANDE" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1289 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1815 "DEM VATERLANDE" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1245 $
Цена в валюте аукциона 1170 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1815 "DEM VATERLANDE" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1815 "DEM VATERLANDE" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1815 "DEM VATERLANDE" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1815 "DEM VATERLANDE" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1815 "DEM VATERLANDE" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1815 "DEM VATERLANDE" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1815 "DEM VATERLANDE" на аукционе Aurea - June 12, 2022
Продавец Aurea
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1815 "DEM VATERLANDE" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1815 "DEM VATERLANDE" на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1815 "DEM VATERLANDE" на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1815 "DEM VATERLANDE" на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1815 "DEM VATERLANDE" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1815 "DEM VATERLANDE" на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1815 "DEM VATERLANDE" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1815 "DEM VATERLANDE" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1815 "DEM VATERLANDE" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1815 "DEM VATERLANDE" на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1815 "DEM VATERLANDE" на аукционе Höhn - November 1, 2019
Продавец Höhn
Дата 1 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксен-Веймар-Эйзенах Талер 1815 "DEM VATERLANDE" на аукционе Höhn - November 1, 2019
Продавец Höhn
Дата 1 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1815 "DEM VATERLANDE" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксен-Веймар-Эйзенах Каталог монет Карла Августа Монеты Саксен-Веймар-Эйзенах 1815 года Все Саксен-Веймар-Эйзенахские монеты Саксен-Веймар-Эйзенахские серебряные монеты Саксен-Веймар-Эйзенахские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск