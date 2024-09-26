Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
Талер 1815 года "DEM VATERLANDE" (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Август)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 30,9 гр
- Чистого серебра (0,8276 oz) 25,7397 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Август
- Номинал Талер
- Год 1815
- Правитель Карл Август (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Эйзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты Талер 1815 года "DEM VATERLANDE". Это серебряная монета периода Карла Августа отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 911 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2250 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
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Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
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Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 30 сентября 2022
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Дата 29 апреля 2022
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Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Дата 30 ноября 2021
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Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
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Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
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Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU58 NGC
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Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
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