Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
1/24 талера 1830 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)
Фотография: Auktionshaus Felzmann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,229)
- Вес 2,126 гр
- Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Фридрих
- Номинал 1/24 талера
- Год 1830
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Эйзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1/24 талера 1830 года. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2525 проданному на аукционе London Coins LTD за 200 GBP. Торги состоялись 4 марта 2022.
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