Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1/24 талера 1830 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 1/24 талера 1830 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих Реверс монеты - 1/24 талера 1830 года - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,229)
  • Вес 2,126 гр
  • Чистого серебра (0,0157 oz) 0,4869 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1830
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1/24 талера 1830 года. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2525 проданному на аукционе London Coins LTD за 200 GBP. Торги состоялись 4 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Felzmann (1)
  • Grün (2)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1830 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1830 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1/24 талера 1830 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксен-Веймар-Эйзенах Каталог монет Карла Фридриха Монеты Саксен-Веймар-Эйзенах 1830 года Все Саксен-Веймар-Эйзенахские монеты Саксен-Веймар-Эйзенахские серебряные монеты Саксен-Веймар-Эйзенахские монеты номиналом 1/24 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск