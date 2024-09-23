Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Серебряные монеты 1/24 талера Карла Фридриха - Саксен-Веймар-Эйзенах

type-coin
type-coin

1/24 талера 1830

Год Знак Описание Продажи Продажи
1830 0 3
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксен-Веймар-Эйзенах Каталог монет Карла Фридриха Все Саксен-Веймар-Эйзенахские монеты Саксен-Веймар-Эйзенахские монеты номиналом 1/24 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
VL Nummus
Аукцион 15 сент. 2024
Категория
Год
Поиск