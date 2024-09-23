1 пфенниг 1851 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1851 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2383 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2012.

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