Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
1 пфенниг 1851 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 - 1,6 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Фридрих
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1851
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1851 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2383 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Teutoburger (1)
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск