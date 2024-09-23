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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1 пфенниг 1851 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1851 года A - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих Реверс монеты - 1 пфенниг 1851 года A - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,6 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1851
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1851 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2383 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 80 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2012.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1851 A на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность AU
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1851 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1851 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1851 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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