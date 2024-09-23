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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1 1/2 пфеннига 1830 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 1 1/2 пфеннига 1830 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих Реверс монеты - 1 1/2 пфеннига 1830 года - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,8 - 3,4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 1 1/2 пфеннига
  • Год 1830
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Эйзенах
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 1/2 пфеннига 1830 года. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1093 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 23 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 1/2 пфеннига 1830 на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 1/2 пфеннига 1830 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 1/2 пфеннига 1830 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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