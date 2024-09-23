Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
1 1/2 пфеннига 1830 года (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,8 - 3,4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Фридрих
- Номинал 1 1/2 пфеннига
- Год 1830
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Эйзенах
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 1/2 пфеннига 1830 года. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Эйзенахском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1093 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 23 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
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