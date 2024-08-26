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Цена монет Саксен-Веймар-Эйзенах
Карл Фридрих
1 1/2 пфеннига
Саксен-Веймар-Эйзенах
Период:
1807-1870
1807-1870
Карл Август
1807-1826
Карл Фридрих
1830-1851
Карл Александр
1855-1870
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Цена монет Саксен-Веймар-Эйзенах
Карл Фридрих
1 1/2 пфеннига
Медные монеты 1 1/2 пфеннига Карла Фридриха - Саксен-Веймар-Эйзенах
1 1/2 пфеннига 1830
Год
Знак
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Продажи
Продажи
1830
0
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Саксен-Веймар-Эйзенахские монеты номиналом 1 1/2 пфеннига
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Саксен-Веймар-Эйзенах
Период
1807-1870
Категория
Зактрыть
???
Саксен-Веймар-Эйзенах
Период
1807-1870
Карл Август
1807-1826
Карл Фридрих
1830-1851
Карл Александр
1855-1870
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