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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

2 талера 1855 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр)

Аверс монеты - 2 талера 1855 года A - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр Реверс монеты - 2 талера 1855 года A - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Александр
  • Номинал 2 талера
  • Год 1855
  • Правитель Карл Александр (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 талера 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Карла Александра отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 752 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5750 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
516 $
Цена в валюте аукциона 460 CHF
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе WAG - July 5, 2020
Продавец WAG
Дата 5 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе Höhn - November 1, 2019
Продавец Höhn
Дата 1 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе Reinhard Fischer - August 30, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность XF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1855 A на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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