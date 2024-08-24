Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
2 талера 1855 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Александр)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Александр
- Номинал 2 талера
- Год 1855
- Правитель Карл Александр (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 талера 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Карла Александра отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 752 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5750 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.
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Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
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Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
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Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
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Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
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Дата 12 ноября 2019
Сохранность UNC
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