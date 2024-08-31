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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Серебряные монеты 2 талера Карла Александра - Саксен-Веймар-Эйзенах

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2 талера 1855

Год Знак Описание Продажи Продажи
1855 A 0 82
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