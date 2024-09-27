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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1864 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1864
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1864
Средняя цена 65 $
Продажи
0 19

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1864
Средняя цена
Продажи
0 0
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