Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 крейцер 1864 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,165)
- Вес 0,842 гр
- Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1389 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1864
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1864 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2064 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 120 EUR. Торги состоялись 20 января 2019.
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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