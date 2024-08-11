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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 крейцер 1864 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1864 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 крейцер 1864 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,165)
  • Вес 0,842 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1389 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1864
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1864 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2064 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 120 EUR. Торги состоялись 20 января 2019.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1864 на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1864 на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1864 на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1864 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1864 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1864 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1864 на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1864 на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1864 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1864 на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1864 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1864 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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