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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1853 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1853
Средняя цена 1300 $
Продажи
1 57
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