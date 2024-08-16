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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

2 талера 1853 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 2 талера 1853 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 2 талера 1853 года - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,120 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1853
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 талера 1853 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 905 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4900 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1289 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе Hess Divo - November 30, 2017
Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 2 талера 1853 на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность VF
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Для продажи 2 талера 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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