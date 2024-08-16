Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
2 талера 1853 года (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,120 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 2 талера
- Год 1853
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 2 талера 1853 года. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Мюнхенском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 905 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4900 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Hess Divo
Дата 30 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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