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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

Монеты Саксен-Кобург-Заальфельд 1823 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 крейцеров 1823 S
Средняя цена170 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1823 SH.S.C.S.
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
3 крейцера 1823 SH.S.C.S.
Средняя цена35 $
Продажи
02

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1823
Средняя цена270 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1823
Средняя цена
Продажи
00
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