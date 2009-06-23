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Саксен-Кобург-ЗаальфельдПериод:1807-1826 1807-1826

20 крейцеров 1823 года S (Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1823 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст IРеверс монеты - 20 крейцеров 1823 года S - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Заальфельд, Эрнст I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,583)
  • Вес6,682 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8956 гр
  • Диаметр28 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Заальфельд
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал20 крейцеров
  • Год1823
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Заальфельдской монеты 20 крейцеров 1823 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1101 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 23 июня 2009.

Сохранность
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1823 S на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 марта 2022
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 марта 2022
СохранностьXF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1823 S на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17 сентября 2021
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата17 сентября 2021
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1823 S на аукционе WAG - 10 ноября 2019
ПродавецWAG
Дата10 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1823 S на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1823 S на аукционе WAG - 10 августа 2014
ПродавецWAG
Дата10 августа 2014
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1823 S на аукционе Jean ELSEN - 14 июня 2014
ПродавецJean ELSEN
Дата14 июня 2014
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1823 S на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Заальфельд 20 крейцеров 1823 S на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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