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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1854 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1854 F
Средняя цена2000 $
Продажи
189
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