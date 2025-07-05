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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 талера 1854 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 2 талера 1854 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 2 талера 1854 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр42 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC16,050

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал2 талера
  • Год1854
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 талера 1854 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 5909 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
1137 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
4959 $
Цена в валюте аукциона 4600 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе Möller - 16 ноября 2023
ПродавецMöller
Дата16 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе Heritage - 25 сентября 2023
ПродавецHeritage
Дата25 сентября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе Teutoburger - 25 мая 2023
ПродавецTeutoburger
Дата25 мая 2023
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе Heritage - 5 мая 2023
ПродавецHeritage
Дата5 мая 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе Numismatica Genevensis - 15 ноября 2022
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата15 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе Russiancoin - 21 июля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата21 июля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе Künker - 24 июня 2022
ПродавецKünker
Дата24 июня 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе Künker - 11 мая 2022
ПродавецKünker
Дата11 мая 2022
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьAU
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе Künker - 1 июля 2021
ПродавецKünker
Дата1 июля 2021
СохранностьAU
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе WAG - 13 июня 2021
ПродавецWAG
Дата13 июня 2021
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе WAG - 6 декабря 2020
ПродавецWAG
Дата6 декабря 2020
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе WAG - 6 сентября 2020
ПродавецWAG
Дата6 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьVF
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Где купить?
Саксен-Кобург-Гота 2 талера 1854 F на аукционе Künker - 5 июля 2025
ПродавецKünker
Дата5 июля 2025
СохранностьXF
К аукциону

Где продать?

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