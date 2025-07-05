Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
2 талера 1854 года F (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр42 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC16,050
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал2 талера
- Год1854
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 талера 1854 года со знаком F. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 5909 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата15 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
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123...5
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