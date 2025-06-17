flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Талер 1862 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - Талер 1862 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - Талер 1862 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC40,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • НоминалТалер
  • Год1862
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (109)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1862 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 795 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3000 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Кобург-Гота Талер 1862 B на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1862 B на аукционе BAC - 25 марта 2025
ПродавецBAC
Дата25 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1862 B на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьAU
Цена
2388 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Саксен-Кобург-Гота Талер 1862 B на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1862 B на аукционе Höhn - 2 марта 2025
ПродавецHöhn
Дата2 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1862 B на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1862 B на аукционе WAG - 15 декабря 2024
ПродавецWAG
Дата15 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1862 B на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1862 B на аукционе Frankfurter - 8 ноября 2024
ПродавецFrankfurter
Дата8 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1862 B на аукционе BAC - 5 ноября 2024
ПродавецBAC
Дата5 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1862 B на аукционе Stephen Album - 5 ноября 2024
ПродавецStephen Album
Дата5 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1862 B на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1862 B на аукционе Auctiones - 15 сентября 2024
ПродавецAuctiones
Дата15 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1862 B на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1862 B на аукционе BAC - 7 мая 2024
ПродавецBAC
Дата7 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1862 B на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1862 B на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1862 B на аукционе WAG - 14 апреля 2024
ПродавецWAG
Дата14 апреля 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1862 B на аукционе WAG - 14 апреля 2024
ПродавецWAG
Дата14 апреля 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота Талер 1862 B на аукционе Rare Coins - 23 декабря 2023
ПродавецRare Coins
Дата23 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота Талер 1862 B на аукционе BAC - 12 декабря 2023
ПродавецBAC
Дата12 декабря 2023
СохранностьVF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1862 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ГотаКаталог монет Эрнста IIМонеты Саксен-Кобург-Гота 1862 годаВсе Саксен-Кобург-Готские монетыСаксен-Кобург-Готские серебряные монетыСаксен-Кобург-Готские монеты номиналом ТалерНумизматические аукционы