Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
Талер 1862 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC40,000
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- НоминалТалер
- Год1862
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (109)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты Талер 1862 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 795 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3000 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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