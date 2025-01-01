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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

Монеты Саксен-Альтенбурга 1865 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1865 B
Средняя цена110 $
Продажи
013
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