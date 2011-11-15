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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

1 пфенниг 1865 года B (Саксен-Альтенбург, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1865 года B - цена монеты - Саксен-Альтенбург, Эрнст IРеверс монеты - 1 пфенниг 1865 года B - цена монеты - Саксен-Альтенбург, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,4 - 1,8 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC150,000

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1865
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1 пфенниг 1865 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1705 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1865 B на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьXF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1865 B на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьXF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1865 B на аукционе Künker - 4 декабря 2019
ПродавецKünker
Дата4 декабря 2019
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1865 B на аукционе Künker - 4 декабря 2019
ПродавецKünker
Дата4 декабря 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1865 B на аукционе Höhn - 20 января 2019
ПродавецHöhn
Дата20 января 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1865 B на аукционе WAG - 2 декабря 2018
ПродавецWAG
Дата2 декабря 2018
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1865 B на аукционе Grün - 14 ноября 2018
ПродавецGrün
Дата14 ноября 2018
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1865 B на аукционе Höhn - 15 июня 2017
ПродавецHöhn
Дата15 июня 2017
СохранностьAU
Цена
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1865 B на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьAU
Цена
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1865 B на аукционе Grün - 21 ноября 2014
ПродавецGrün
Дата21 ноября 2014
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1865 B на аукционе Grün - 16 мая 2014
ПродавецGrün
Дата16 мая 2014
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1865 B на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1865 B на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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