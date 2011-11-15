Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
1 пфенниг 1865 года B (Саксен-Альтенбург, Эрнст I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,4 - 1,8 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC150,000
Описание
- СтранаСаксен-Альтенбург
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 пфенниг
- Год1865
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1 пфенниг 1865 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1705 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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