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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

Монеты Саксен-Альтенбурга 1863 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1863 B
Средняя цена65 $
Продажи
021
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