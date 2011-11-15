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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

1 пфенниг 1863 года B (Саксен-Альтенбург, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1863 года B - цена монеты - Саксен-Альтенбург, Эрнст IРеверс монеты - 1 пфенниг 1863 года B - цена монеты - Саксен-Альтенбург, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,4 - 1,8 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC301,500

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1863
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1 пфенниг 1863 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1704 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1863 B на аукционе Teutoburger - 8 марта 2025
ПродавецTeutoburger
Дата8 марта 2025
СохранностьMS61 BN NGC
Цена
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1863 B на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьMS61 BN NGC
Цена
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1863 B на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - 12 января 2023
ПродавецRussiancoin
Дата12 января 2023
СохранностьНет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1863 B на аукционе Höhn - 12 ноября 2022
ПродавецHöhn
Дата12 ноября 2022
СохранностьPROOF
Цена
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Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - 4 августа 2022
ПродавецRussiancoin
Дата4 августа 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1863 B на аукционе Höhn - 14 мая 2022
ПродавецHöhn
Дата14 мая 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - 12 мая 2022
ПродавецRussiancoin
Дата12 мая 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - 10 марта 2022
ПродавецRussiancoin
Дата10 марта 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1863 B на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
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Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - 13 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - 9 декабря 2021
ПродавецRussiancoin
Дата9 декабря 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1863 B на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1863 B на аукционе Künker - 4 декабря 2019
ПродавецKünker
Дата4 декабря 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1863 B на аукционе Künker - 4 декабря 2019
ПродавецKünker
Дата4 декабря 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1863 B на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1863 B на аукционе Grün - 21 ноября 2014
ПродавецGrün
Дата21 ноября 2014
СохранностьPROOF
Цена
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Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1863 B на аукционе Grün - 16 мая 2014
ПродавецGrün
Дата16 мая 2014
СохранностьPROOF
Цена
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1863 B на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьPROOF
Цена
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1863 B на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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