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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

Монеты Саксен-Альтенбурга 1861 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1861 B
Средняя цена130 $
Продажи
05
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