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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

1 пфенниг 1861 года B (Саксен-Альтенбург, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1861 года B - цена монеты - Саксен-Альтенбург, Эрнст IРеверс монеты - 1 пфенниг 1861 года B - цена монеты - Саксен-Альтенбург, Эрнст I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,4 - 1,8 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC162,900

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1861
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1 пфенниг 1861 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1703 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1861 B на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1861 B на аукционе WAG - 10 ноября 2019
ПродавецWAG
Дата10 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1861 B на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1861 B на аукционе Grün - 16 мая 2014
ПродавецGrün
Дата16 мая 2014
СохранностьPROOF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1861 B на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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