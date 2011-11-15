Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
1 пфенниг 1861 года B (Саксен-Альтенбург, Эрнст I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,4 - 1,8 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC162,900
Описание
- СтранаСаксен-Альтенбург
- ПериодЭрнст I
- Номинал1 пфенниг
- Год1861
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1 пфенниг 1861 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1703 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы