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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

Монеты Саксен-Альтенбурга 1858 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1858 F
Средняя цена25 $
Продажи
012
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