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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

1 пфенниг 1858 года F (Саксен-Альтенбург, Эрнст I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1858 года F - цена монеты - Саксен-Альтенбург, Эрнст IРеверс монеты - 1 пфенниг 1858 года F - цена монеты - Саксен-Альтенбург, Эрнст I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,4 - 1,8 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC129,150

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1858
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1 пфенниг 1858 года со знаком F. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1370 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 175 EUR. Торги состоялись 16 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1858 F на аукционе Numismatica Ferrarese - 17 марта 2024
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1858 F на аукционе Numismatica Ferrarese - 17 марта 2024
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата17 марта 2024
СохранностьVF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1858 F на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1858 F на аукционе Numismatica Ferrarese - 24 сентября 2023
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата24 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1858 F на аукционе Numismatica Ferrarese - 2 апреля 2023
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата2 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1858 F на аукционе Numismatica Ferrarese - 24 сентября 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата24 сентября 2022
СохранностьF
Цена
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1858 F на аукционе Numismatica Ferrarese - 20 февраля 2022
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата20 февраля 2022
СохранностьF
Цена
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1858 F на аукционе Russiancoin - 9 декабря 2021
ПродавецRussiancoin
Дата9 декабря 2021
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1858 F на аукционе Numismatica Ferrarese - 4 августа 2021
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата4 августа 2021
СохранностьF
Цена
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1858 F на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1858 F на аукционе Künker - 16 мая 2018
ПродавецKünker
Дата16 мая 2018
СохранностьPF64 RB PCGS
Цена
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Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1858 F на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьPROOF
Цена
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Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1858 F на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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