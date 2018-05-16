Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
1 пфенниг 1858 года F (Саксен-Альтенбург, Эрнст I)
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1 пфенниг 1858 года со знаком F. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 1370 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 175 EUR. Торги состоялись 16 мая 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Ferrarese
Дата24 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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