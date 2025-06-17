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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

2 талера 1852 года F (Саксен-Альтенбург, Георг)

Аверс монеты - 2 талера 1852 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, ГеоргРеверс монеты - 2 талера 1852 года F - цена серебряной монеты - Саксен-Альтенбург, Георг

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC9,400

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодГеорг
  • Номинал2 талера
  • Год1852
  • ПравительГеорг (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (107)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 2 талера 1852 года со знаком F. Это серебряная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 4272 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе Höhn - 24 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
1137 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе Stack's - 15 мая 2025
Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе Stack's - 15 мая 2025
ПродавецStack's
Дата15 мая 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
2587 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе Auctiones - 16 июня 2024
ПродавецAuctiones
Дата16 июня 2024
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе WAG - 12 ноября 2023
ПродавецWAG
Дата12 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе Heritage - 25 сентября 2023
ПродавецHeritage
Дата25 сентября 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе Möller - 1 июня 2023
ПродавецMöller
Дата1 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе WAG - 14 мая 2023
ПродавецWAG
Дата14 мая 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе Numismatica Ranieri - 29 октября 2022
ПродавецNumismatica Ranieri
Дата29 октября 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе Künker - 24 июня 2022
ПродавецKünker
Дата24 июня 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе Felzmann - 17 ноября 2021
ПродавецFelzmann
Дата17 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе Heritage - 7 августа 2020
Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе Heritage - 7 августа 2020
ПродавецHeritage
Дата7 августа 2020
СохранностьMS61 NGC
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 13 марта 2020
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата13 марта 2020
СохранностьXF
Цена
Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе Künker - 30 января 2020
ПродавецKünker
Дата30 января 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Альтенбург 2 талера 1852 F на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
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