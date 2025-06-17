Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
2 талера 1852 года F (Саксен-Альтенбург, Георг)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC9,400
Описание
- СтранаСаксен-Альтенбург
- ПериодГеорг
- Номинал2 талера
- Год1852
- ПравительГеорг (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (107)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 2 талера 1852 года со знаком F. Это серебряная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 4272 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Ranieri
Дата29 октября 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
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123...6
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