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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

Серебряные монеты 2 талера Георга - Саксен-Альтенбург

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2 талера 1852

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1852F9,4000107
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