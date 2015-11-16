Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
1 пфенниг 1852 года F (Саксен-Альтенбург, Георг)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,4 - 1,8 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC120,000
Описание
- СтранаСаксен-Альтенбург
- ПериодГеорг
- Номинал1 пфенниг
- Год1852
- ПравительГеорг (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1 пфенниг 1852 года со знаком F. Это медная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 2149 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 125 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.
Сохранность
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