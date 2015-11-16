flag
Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

1 пфенниг 1852 года F (Саксен-Альтенбург, Георг)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1852 года F - цена монеты - Саксен-Альтенбург, ГеоргРеверс монеты - 1 пфенниг 1852 года F - цена монеты - Саксен-Альтенбург, Георг

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,4 - 1,8 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC120,000

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодГеорг
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1852
  • ПравительГеорг (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 1 пфенниг 1852 года со знаком F. Это медная монета периода Георга. Рекорд цены принадлежит лоту 2149 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 125 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.

Сохранность
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1852 F на аукционе Katz - 9 марта 2025
ПродавецKatz
Дата9 марта 2025
СохранностьAU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1852 F на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1852 F на аукционе Höhn - 27 мая 2017
ПродавецHöhn
Дата27 мая 2017
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 1 пфенниг 1852 F на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-АльтенбургаКаталог монет ГеоргаМонеты Саксен-Альтенбурга 1852 годаВсе Саксен-Альтенбургские монетыСаксен-Альтенбургские медные монетыСаксен-Альтенбургские монеты номиналом 1 пфеннигНумизматические аукционы