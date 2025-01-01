flag
Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

Медные монеты 1 пфенниг Георга - Саксен-Альтенбург

type-coin
type-coin

1 пфенниг 1852

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1852F120,00004
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-АльтенбургаКаталог монет ГеоргаВсе Саксен-Альтенбургские монетыСаксен-Альтенбургские монеты номиналом 1 пфеннигНумизматические аукционы