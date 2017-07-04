flag
Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

2 пфеннига 1856 года F (Саксен-Альтенбург, Эрнст I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1856 года F - цена монеты - Саксен-Альтенбург, Эрнст IРеверс монеты - 2 пфеннига 1856 года F - цена монеты - Саксен-Альтенбург, Эрнст I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3 - 3,4 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC28,500

Описание

  • СтранаСаксен-Альтенбург
  • ПериодЭрнст I
  • Номинал2 пфеннига
  • Год1856
  • ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 2 пфеннига 1856 года со знаком F. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 6843 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1856 F на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1856 F на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьAU
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1856 F на аукционе WAG - 12 февраля 2017
ПродавецWAG
Дата12 февраля 2017
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1856 F на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1856 F на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Альтенбург 2 пфеннига 1856 F на аукционе Künker - 23 июня 2009
ПродавецKünker
Дата23 июня 2009
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-АльтенбургаКаталог монет Эрнста IМонеты Саксен-Альтенбурга 1856 годаВсе Саксен-Альтенбургские монетыСаксен-Альтенбургские медные монетыСаксен-Альтенбургские монеты номиналом 2 пфеннигаНумизматические аукционы