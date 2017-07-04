Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865
2 пфеннига 1856 года F (Саксен-Альтенбург, Эрнст I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3 - 3,4 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC28,500
Описание
- СтранаСаксен-Альтенбург
- ПериодЭрнст I
- Номинал2 пфеннига
- Год1856
- ПравительЭрнст I (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Альтенбургской монеты 2 пфеннига 1856 года со знаком F. Это медная монета периода Эрнста I. Рекорд цены принадлежит лоту 6843 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.
Сохранность
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