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Саксен-АльтенбургПериод:1841-1865 1841-1865

Медные монеты 2 пфеннига Эрнста I - Саксен-Альтенбург

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2 пфеннига 1856

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1856F28,50006
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