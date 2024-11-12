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100 рублей 1979 года ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 100 рублей 1979 года ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 100 рублей 1979 года ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 17,28 гр
  • Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 54,913
  • Тираж PROOF 42,213

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 100 рублей
  • Год 1979
  • Монетный двор Москва
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1979 года "Олимпиада 1980. Велотрек" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99310 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 31 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Soler y Llach (2)
  • Spink (1)
  • Stack's (2)
  • Taisei (2)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1181 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Frühwald - April 12, 2024
Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1073 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Frühwald - April 12, 2024
Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Frühwald - April 12, 2024
Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Stack's - March 1, 2024
Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Stack's - March 1, 2024
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Spink - January 18, 2024
Продавец Spink
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Heritage - December 31, 2023
Продавец Heritage
Дата 31 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе GINZA - October 9, 2023
Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность PROOF
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Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 27, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 мая 2023
Сохранность PROOF
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Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 27, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Ibrahim's Collectibles - May 27, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Aste - March 3, 2023
Продавец Aste
Дата 3 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 16, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 рублей 1979 "Олимпиада 1980. Велотрек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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