100 рублей 1979 года ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1979 года "Олимпиада 1980. Велотрек" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99310 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 31 декабря 2023.

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