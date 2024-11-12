Россия Период: 1699-1991 1699-1991
100 рублей 1979 года ММД "Олимпиада 1980. Велотрек" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 17,28 гр
- Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 54,913
- Тираж PROOF 42,213
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 100 рублей
- Год 1979
- Монетный двор Москва
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1979 года "Олимпиада 1980. Велотрек" со знаком ММД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 99310 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 31 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 12 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Spink
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 27 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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