Россия Период: 1699-1991 1699-1991
100 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" (Россия, РСФСР и СССР)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 17,28 гр
- Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 54,913
- Тираж PROOF 42,213
Описание
- Страна Россия
- Период РСФСР и СССР
- Номинал 100 рублей
- Год 1979
- Монетный двор Ленинград
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (78) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1979 года "Олимпиада 1980. Велотрек" со знаком ЛМД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 98251 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1860 USD. Торги состоялись 30 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 18 октября 2024
Сохранность UNC
Цена
1066 $
Цена в валюте аукциона 984 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1263 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 июля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 июня 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 мая 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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