100 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" (Россия, РСФСР и СССР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1979 года "Олимпиада 1980. Велотрек" со знаком ЛМД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 98251 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1860 USD. Торги состоялись 30 июля 2023.

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