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100 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" (Россия, РСФСР и СССР)

Аверс монеты - 100 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР Реверс монеты - 100 рублей 1979 года ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" - цена золотой монеты - Россия, РСФСР и СССР

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 17,28 гр
  • Чистого золота (0,5 oz) 15,552 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 54,913
  • Тираж PROOF 42,213

Описание

  • Страна Россия
  • Период РСФСР и СССР
  • Номинал 100 рублей
  • Год 1979
  • Монетный двор Ленинград
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (78) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 100 рублей 1979 года "Олимпиада 1980. Велотрек" со знаком ЛМД. Это золотая монета периода РСФСР и СССР. Рекорд цены принадлежит лоту 98251 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1860 USD. Торги состоялись 30 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 18, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 18 октября 2024
Сохранность UNC
Цена
1066 $
Цена в валюте аукциона 984 EUR
Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Numisbalt - October 6, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 6 октября 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1263 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность PROOF
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Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность UNC
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Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
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Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Heritage - July 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 июля 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность UNC
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Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Heritage - June 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 июня 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Heritage - June 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 июня 2023
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Heritage - May 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 мая 2023
Сохранность MS69 PCGS
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Heritage - May 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 мая 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Katz - May 14, 2023
Продавец Katz
Дата 14 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Где купить?
Россия 100 рублей 1979 ЛМД "Олимпиада 1980. Велотрек" на аукционе Katz - October 27, 2024
Продавец Katz
Дата 27 октября 2024
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 100 рублей 1979 "Олимпиада 1980. Велотрек" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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